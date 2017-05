Hoor ik daar het Gronings volkslied bij de start van de Friese Elfstedenwandeltocht?

Groningers en Friezen steken graag de draak met elkaar. Rob Faltin zet die Noord-Nederlandse broedertwist dinsdag nog even op scherp. Op zijn trompet speelt hij het Gronings volkslied bij de start van de Friese Elfstedenwandeltocht in Leeuwarden.

Faltin is geboren in Genève en studeerde viool aan het conservatorium. In 1989 kwam hij naar Nederland om aan het conservatorium in Amsterdam te studeren. Hij werd vervolgens altviolist bij het Koninklijk Concertgebouworkest. Vanwege oorsuizingen moest hij hiermee stoppen, waarna hij begon aan de studies bedrijfskunde en psychologie. Inmiddels werkt hij als psychotherapeut.Faltin is met zijn trompet een bekende verschijning bij de Friese Elfstedenwandeltocht. Hij loopt de route voor de tiende keer. Maar dit keer speelt hij een bijzonder lied: het Gronings volkslied. 'Ik wil verbinden en ik denk dat dit een goede manier is. Een beetje Groninger komt naar Friesland om deze tocht mee te lopen en een beetje Fries kan het Gronings volkslied zingen', zegt Faltin. Dan zet hij zijn trompet aan de lippen en blaast vol overgave het Gronings Volkslied.