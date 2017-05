Het duurde even, maar Noordbroek heeft weer een geldautomaat

'Mag ik misschien wat extra pinnen?' Dat was een veel gestelde vraag bij de kassa van de Spar in Noordbroek. Vanaf nu hoeft dat niet meer: Noordbroek heeft sinds veertien jaar weer een geldautomaat.

Spar-eigenaar Martin Kroon is trots. 'We zijn jaren bezig geweest om deze geldautomaat hier te krijgen. Veertien jaar geleden verdween de geldautomaat uit het dorp. Er heeft toen nog een poosje een bus gereden, maar die is ook gestopt.'Kroon had al eerder om een geldautomaat in zijn winkel gevraagd, maar dat ging niet door. 'De afgelopen jaren zijn we flink gegroeid. Het gaat allemaal om de cijfertjes. De organisatie die het apparaat hier neerzet, wil een minimumaantal transacties. Nu blijkt dat haalbare kaart te zijn', vertelt Kroon.Kroon gaat iedere dag zelf de geldautomaat vullen en legen. 'Dat is extra werk, maar we hebben het graag voor de inwoners van Noordbroek over', besluit Kroon.