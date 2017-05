Beterweters Sport: Is Donar te sterk voor de Nederlandse competitie?

De basketbaltrots van Groningen staat op matchpoint. In de play-offs om het landskampioenschap staat Donar op 3-1. Het krachtsverschil tussen nummer 1 en nummer 2 in de basketbalcompetitie is groot. Zou Donar wellicht moeten overwegen in een andere, sterkere, buitenlandse competitie mee te doen?

Vreemd mechanisme: Donar wint een paar keer op rij en is plots te sterk voor de Nederlandse competitie. Ik kan me niet herinneren dat tijdens de hegemonie van Den Bosch en Amsterdam in het verleden dergelijke geluiden opdoken.Jaloezie ten opzichte van Donar wordt ingegeven door de schare fans. Andere clubs hebben bij lange na niet dezelfde hoeveelheid en zullen dat ook niet krijgen. Toch kunnen deze clubs de handschoen opnemen en proberen sterker te worden. Niet met een salary cap, want dat is voor rijke clubs. Donar naar het buitenland verbannen lost ook niets op. Visie? Daar heb ik meer regels voor nodig.Als er iets duidelijk is geworden de laatste jaren, is dat er voor basketbal in Nederland geen professioneel klimaat is voor tien eredivisieclubs. Er is simpelweg geen commerciële markt voor, mede door het ontberen van nationale media-aandacht. Donar en Den Bosch zijn de enige clubs met een volwaardige professionele organisatie, de rest van de Dutch Basketball League is veredeld amateurisme.Zelf pleit ik al jaren voor de vorming van een Beneliga, dus de beste Nederlandse clubs (3 of 4) samen met de top-8 van België. Betere clubs, meer entourage en prachtige sportpaleizen. Een plaats in de Bundesliga zal er voor Donar niet in zitten, die blijft exclusief voor (veel kapitaalkrachtiger) Duitse clubs. Bij het Nederlandse ijshockey was er een soortgelijke situatie als met Donar. Daar stak Tilburg Trappers er jarenlang met kop en schouders bovenuit. Bij gebrek aan tegenstand hier zijn de Trappers op de Duitse toer gegaan. Met succes, al is het in de Derde Bundesliga.Fantastisch wat Donar op dit moment presteert! Het verschil is momenteel erg groot met de andere teams. Ik denk dat de trainer enorm veel werk hierin heeft verzet, hij heeft er echt een team van gemaakt met individuele kwaliteiten.Maar maak een vergelijking met AbiantLycurgus: vorig jaar stonden het ook vast dat ze kampioen zouden worden en waren ze beter dan iedereen en zie dit jaar…Ze waren goed maar het was toch spannend, het had ook anders kunnen aflopen. Dus laat andere teams getriggerd worden door de prestatie en de afstand tot Donar, zodat we volgend jaar weer meer spanning krijgen. Niet direct vergaande maatregelen na een jaar.Het kwaliteitsverschil is enorm groot. Het aantrekken van en onderhandelen met spelers ligt in goede handen bij Donar, dat is duidelijk. Ook de MartiniPlaza speelt een grote rol in het geheel. Dat is vergelijkbaar met De Kuip en het Cambuurstadion.Er heerst rust om Donar. Waar je voor moet waken is sleur. Als dit een aantal jaren zo doorgaat zakt de animo. Je ziet dat vaak bij grote clubs. Het is aan anderen om hun niveau op te krikken daar is Donar niet verantwoordelijk voor. De Basketbalbond zal daar de faciliteiten voor moeten creëren. Kortom het is aan de anderen om zich meer te profileren, Donar is heel goed bezig en dat is ook wel eens anders geweest.Ergens is het jammer dat Donar zoveel beter is dan de concurrentie. Dit is uiteindelijk niet goed voor club of competitie. Zorgen voor een financieel meer gelijk speelveld, bijvoorbeeld via een salary cap, is in dit geval geen optie. Dat is wel iets voor het voetbal in Europees verband.Het zou mooi zijn als Donar in een soort Europese competitie zou kunnen spelen. Een Benelux-liga. Of meedoen in de Bundesliga. Dit gebeurt bij andere sporten regelmatig. Naast het ijshockey bijvoorbeeld ook in het volleybal in Oost-Europa. Enkele teams doen alleen de play-offs in eigen land en spelen daarnaast in een Balkan-competitie. Waarom je beperken tot je eigen kleine landje? Lycurgus zal volgen.Den Bosch, Amsterdam, Den Helder... Er zijn wel meer clubs jarenlang dominant geweest in Nederland. Donar kan 'pas' de tweede landstitel op rij winnen, dus laten we niet te hard van stapel lopen.Oke, het verschil is groot, maar Donar is dit seizoen ook wel heel erg goed. Dat bewijst het Europese optreden wel. In Europa werd er uitzonderlijk goed gepresteerd, dus het ligt zeker niet alleen aan de zwakke(re) tegenstand. Bovendien zie ik bijvoorbeeld Den Bosch wel weer sterker worden de komende jaren. Nee hoor, Donar past voorlopig nog prima in onze Ieniemienie-competitie.Chigago Bulls (1991-1999), All Blacks (2011-heden), Nederlands Korfbalteam (Middeleeuwen-heden), Sven Kramer (2007-heden), Marianne Timmer (1974-heden), Roger Federer (2003-heden), Tiger Woods (1997-2008), Michael Schumacher (1994-2004). Allemaal voorbeelden van sporters en sportteams die jarenlang hun tak van sport hebben gedomineerd.Die sportteams en sporters werden zo groot door hun sport en andersom. Donar staat aan het begin van iets groots. Het is aan de concurrentie om de inhaalslag te maken. Wat kan mij het schelen dat die anderen verliezen. Laat Donar nog lekker 10 jaar alles winnen. Ga voor Europees succes en ervaring en laat elk jaar de Grote Markt volstromen. Succes donderdag.