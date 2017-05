Lopend Vuur: ik ben bang voor een aanslag in Nederland

Opnieuw een terreurdaad. Bij een aanslag in Manchester zijn zeker 22 doden gevallen. 59 mensen raakten gewond.

De Engelse politie zegt dat een man een zelfmoordaanslag pleegde. Dat gebeurde tijdens een concert van de Amerikaanse zangeres Ariane Grande. Daarbij waren ook veel kinderen aanwezig.De aanslag in Manchester is er een in een inmiddels lange rij. Alleen dit jaar al waren er ook aanslagen in bijvoorbeeld Stockholm, Londen, Parijs en Sint-Petersburg. Ben jij bang dat Nederland ook het slachtoffer zal worden van een aanslag?