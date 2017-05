RUG en Hanzehogeschool: Zwijgplicht bij ontgroening moet van tafel

Zwijgcontracten bij ontgroeningen moeten verdwijnen. Dat eisen de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool in een gedragscode. Als studentenverenigingen zich niet aan die regels houden, kunnen ze hun subsidie verliezen. Ook stappen de instellingen voortaan naar de politie bij strafbare feiten.

De gedragscode is opgesteld na onder meer een incident bij de Groninger studentenvereniging Vindicat. Bij een ontgroening vorig jaar stond een ouderejaars op het hoofd bij een aspirant-lid. Het slachtoffer raakte zwaargewond.Tot vorig jaar moesten leden van Vindicat 25.000 euro boete betalen als ze over de introductietijd uit de school klapten. Na ophef daarover schrapte de vereniging het contract. Ook andere verenigingen hebben geheimhoudingscontracten.In de gedragscode staat dat de onderwijsinstellingen aangifte doen van strafbare feiten. Vorig jaar deed de RUG het incident bij de ontgroening aanvankelijk af als een 'interne kwestie'. Ze werd vervolgens op de vingers getikt door minister Jet Bussemaker van Onderwijs.Bij de introductie moet het bestuur ervoor zorgen dat leden 'respectvol met elkaar omgaan'. 'Fysiek of geestelijk geweld tegen (aspirant-)leden is verboden.' Verder moeten aspirant-leden voortaan van tevoren horen wat het programma van de ontgroening is en wat de stijl en sfeer wordt.Verder moeten de verenigingen een onafhankelijke klachtencommissie instellen, waarin geen leden zitten die bij de ontgroening betrokken zijn. Als er incidenten zijn, moeten die worden gemeld.Als sanctie op het overtreden van de regels, kunnen verenigingen de subsidie verliezen die ze van de RUG en de Hanzehogeschool krijgen. In het uiterste geval verbreken de onderwijsinstellingen alle banden met de vereniging. Het document moet officieel nog worden getekend.Het onderzoek naar het incident van vorig jaar loopt nog. Het Openbaar Ministerie wil de dader vervolgen. Hij is nog steeds lid van Vindicat. De vereniging schorst hem pas, als hij schuldig wordt bevonden.