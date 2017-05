Cel- en werkstraffen geëist tegen rellende FC Groningen-supporters

Tegen een 32-jarige supporter van FC Groningen is dinsdag voor de rechtbank in Leeuwarden vier maanden gevangenisstraf geëist. Vijf andere FC-fans hoorden drie maanden cel en twee hoorden werkstraffen van 180 uur eisen. De Groningers staan terecht wegens openlijk geweld.

De 32-jarige verdachte komt uit de stad Groningen. Zijn mede-verdachten zijn een 28-jarige Stadjer, een Delfzijlster van 43 jaar en een inwoner van Hoogezand van 32 jaar. Ze waren betrokken bij rellen na de voetbalwedstrijd Heerenveen-FC Groningen op 22 februari 2015. Dat duel eindigde in 3-1. Fans van beide clubs gingen daarna met elkaar op de vuist. Er vielen drie gewonden.Het duurde dinsdagmorgen een poos voordat de zaak begon. De advocaten van de verdachten vinden dat het onderzoek 'onredelijk' is verlopen en eisten dat hun cliënten niet meer worden vervolgd. Zo werden de vier na hun arrestatie, op de weg terug naar Groningen, afgeluisterd. De politie had met toestemming van de rechter-commissaris afluisterapparatuur in de auto geplaatst. De Groningers zeiden onder meer: 'Het was een toprel. We sloegen ze tot twee keer terug. Zij waren met zeventig en wij met 25.'De advocaten vinden dat hier sprake is van willekeur. Dergelijke opsporingsmiddelen zijn er volgens hen niet ingezet in het kamp van Heerenveen. De rechtbank ging hier echter niet in mee, waarop de zaak werd voortzezet.De vier Groningers waren niet bij de voetbalwedstrijd zelf aanwezig; ze reden na het duel naar Friesland. Het vermoeden bestaat dat de rellen zijn georganiseerd in een café in Groningen. Doel van die bijeenkomst zou zijn geweest om een gewelddadige confrontatie met aanhangers van Heerenveen aan te gaan. Via social media en WhatsApp zouden supporters contact met elkaar hebben onderhouden. De confrontatie had uiteindelijk plaats nabij café De Skoffel, de vaste ontmoetingsplaats van Heerenveen-fans.De verdachten zeggen niets meer te weten van deze WhatsApp-groep. Ze kwamen 'voor de gezelligheid' naar Heerenveen. Dit verweer wees de officier naar het rijk der fabelen. Hij tilde er zwaar aan dat de groep met een vooropgezet plan veel geweld heeft gepleegd in Heerenveen. Voor ogen van (groot)ouders met kinderen gingen de mannen met elkaar op de vuist. De officier hield hierbij ook rekening met het tijdsverloop.Het Openbaar Ministerie ziet toch te weinig aanleiding om deze man, een 35-jarige man uit Kollumerpomp, op te voeren als mededader en is deze zaak van de lijst gehaald.De rechter doet over twee weken uitspraak.