Groot contrast tussen overnachtingen in Stad en provincie

Een tripje naar Groningen Stad? Plak er maar meteen een overnachting aan vast! Dat het aantal overnachtingen in de stad Groningen vorig jaar met zestien procent is gestegen, geeft aan dat deze beslissing steeds vaker wordt genomen. Maar dat geldt niet voor de provincie.

Waren er in 2015 nog 479.000 overnachtingen in Stad, in 2016 waren dat er 554.000. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De hotel- en campingovernachtingen stegen aanzienlijk, maar ook jachthavens en Bed & Breakfasts blijken in trek.De overnachtingen in de stad laten sinds 2003 een structurele stijging zien, maar kwamen nog niet eerder boven de half miljoen uit. 'We zijn blij met deze positieve trend en we verwachten dat deze stijging structureel is', zegt Hans Poll, directeur Marketing Groningen.Een reden voor de aanzienlijke stijging kan zijn dat er in 2016 meerdere grote evenementen waren, zoals de expositie David Bowie in het Groninger Museum en DelfSail. Een andere verklaring voor de stijging, is de opening van The Student Hotel in 2016. Dat is een verblijf waar (buitenlandse) studenten maandenlang kunnen wonen bij gebrek aan andere huisvesting.Wat opvalt is dat in de provincie Groningen het aantal overnachtigen juist met drie procent is gedaald, naar 1.454.000 nachten. Geen explosieve stijging als in Stad dus, integendeel. Wel steeg het aantal gasten met 14.000 naar 667.000.'Als we kijken naar het type accommodatie, dan zien we dat het aantal hotelovernachtingen stijgt, maar dat de campings en bungalowparken het moeilijker hebben', aldus Poll. 'In onze nieuwe toeristische campagne hebben we daarom veel aandacht voor de accommodatietypes die het momenteel zwaar hebben, zodat ook zij mee kunnen profiteren van de toeristische groei.'In totaal kiezen dus ruim 2 miljoen mensen voor een overnachting in Groningen; Stad en provincie bij elkaar opgeteld. In de statistiek van het CBS zijn Bed & Breakfasts, een accomodatietype dat volgens Marketing Groningen in de provincie goed vertegenwoordigd is, overigens niet meegenomen.