Noorderpoort krijgt 8 ton voor ZorgTechnologiehuizen

Het Regionaal Investeringsfonds mbo heeft Noorderpoort een subsidie van ruim 8 ton toegekend voor de zogeheten ZorgTechnologiehuizen in de provincie Groningen.

Noorderpoort gaat met 28 samenwerkingspartners vier van zulke ZorgTechnologiehuizen inrichten. In die huizen ontwikkelen en presenteren studenten technologiën die het mogeljik moeten maken voor ouderen om langer thuis te blijven wonen.Met dit project wil Noorderpoort als mbo-instelling, samen met zorg- en welzijnsinstellingen, technologiebedrijven, andere onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties en gemeenten een bijdrage leveren aan de inzet en het gebruik van technologie in zorg en welzijn thuis. De kennis van de studenten als 'medewerkers van de toekomst' moet hieraan bijdragen.En dat is volgens het opleidingscentrum hard nodig: 'In de regio's Noordoost- en Oost Groningen gaat de vergrijzing sneller dan in de rest van Nederland. Ouderen en chronisch zieken willen vaak zo lang mogelijk thuis blijven wonen en zelf de regie voeren over hun eigen leven. Gelukkig zijn er steeds meer technologische middelen om dit mogelijk te maken.'Een technologie die door Noorderpoort wordt aangehaald is de personenalarmering, die er in een noodgeval door één druk op de alarmknop voor moet zorgen dat hulpdiensten snel ter plaatse zijn. Een ander middel is de elektronische medicatiedoos, die het gemak van medicijninname moet bevorderen.Vanuit Campus Winschoten heeft Noorderpoort twee jaar geleden al een ZorgThuis opgezet. Nu komen daar drie nieuwe locaties bij in Stadskanaal, Appingedam en Groningen. Het bestaande ZorgThuis in Winschoten zal verder worden ontwikkeld. De 28 samenwerkingspartners faciliteren het project door het financieel te ondersteunen, expertise aan te bieden of materialen beschikbaar te stellen.