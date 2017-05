Waterschap voert extra water aan vanwege droogte

(Foto: Mario Miskovic / RTV Noord)

Waterschap Hunze en Aa's heeft de boeren in haar gebied gevraagd door te geven hoeveel water ze de komende tijd nodig hebben om het land te beregenen.

Droog

Het is al een tijd relatief droog en voorlopig wordt er ook weinig regen verwacht. Het waterschap voert sinds vorige week onafgebroken extra water aan uit het IJsselmeer. Dat extra water komt hier via het Van Starkenborghkanaal en de Verlengde Hoogeveensche vaart.



Beregening

Dat water wordt gebruikt om het water in sloten en kanalen op het juiste peil te houden en voor beregening.



Eind van de sloot

Om de boeren beter te kunnen bedienen wil het waterschap nu al weten hoeveel water ze nodig denken te hebben voor de beregening, zodat daar bij de aanvoer rekening mee kan worden gehouden. Volgens het waterschap is dat nodig om ook de boeren in gebieden 'aan het eind van de sloot' beter te kunnen bedienen.

Door: Steven Radersma