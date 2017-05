Directeur van Groninger Museum krijgt contractverlenging

Andreas Blühm blijft langer directeur van het Groninger Museum. De Raad van Toezicht van het museum heeft zijn contract met onbepaalde tijd verlengd. Het nieuwe contract gaat op 1 september in.

Blühm: 'Ik ben blij om met dit uitstekende team ook in de toekomst een boeiende programmering voor de Groningers en alle gasten van de stad te kunnen realiseren.'De Duitser werd in 2012 directeur van het museum. Daarvoor was hij onder andere directeur van het Wallraf-Richartz-Museum in Keulen.Naast het directeurschap in Groningen is hij in 2015 benoemd tot bijzonder hoogleraar Kunstgeschiedenis, Musea en Maatschappij aan de Rijksuniversiteit Groningen.