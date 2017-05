Hiariej kiest voor het avontuur 'down under'

Tom Hiariej heeft een nieuwe club gevonden. Hij tekent een tweejarig contract bij Central Coast Mariners, dat voetbalt in de Australische A-league.

Hiariej (28) speelde tien seizoenen bij FC Groningen, maar onderhandelingen over een contractverlenging liepen begin dit jaar stuk. De middenvelder speelde 197 duels in het groenwit en scoorde vier keer.Zijn nieuwe trainer Paul Okon laat op de website van de Australische club weten dat hij eerder al een oog had op de multifunctionele middenvelder. 'We waren dichtbij een transfer afgelopen winterstop, maar FC Groningen wilde hem uiteindelijk toch niet laten gaan.'