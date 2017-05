Veendammer verzint tegen betaling je volgende wachtwoord

Heb je moeite met het onthouden van wachtwoorden voor al die verschillende websites en apps? De Veendammer student Joey Antonisse (23) denkt er iets op te hebben gevonden: hij maakt het volgende wachtwoord voor je.

Op zijn website BeterWachtwoord.nl kun je een nieuw wachtwoord bestellen en naar je laten sturen per e-mail (95 cent), sms (2 euro) of post (3 euro). Maar gaan mensen echt een 'digitale deursleutel' voor hun online diensten, online bestellen? De student Computer Science aan de Rijksuniversteit Groningen hoopt van wel.'Wachtwoorden die mensen zelf bedenken, zijn gebaseerd op bekende dingen. Meestal kiezen mensen een wachtwoord met bijvoorbeeld een huisdier of geboortedatum en dat breiden ze uit. Ze zijn gebaseerd op bekende dingen en kunnen makkelijk worden achterhaald. Daarom bied ik aan om wachtwoorden voor mensen te verzinnen.''Ik heb niet echt marktonderzoek gedaan. Het is meer een spontaan idee en ik wil het gewoon doen. Ik denk dat ouderen behoefte hebben aan een goed wachtwoord. Mensen van twintig tot in de veertig weten wel waar een goed wachtwoord uit bestaat, maar 50-plusers denk ik niet. Er zijn ongeschreven regels voor een sterk wachtwoord.''Met een algoritme. Dat is wel een beetje het geheim van de smid natuurlijk, maar ik kan er wel iets over zeggen. Het algoritme kiest twee willekeurige woorden bij elkaar, uit een database van zo'n tweeduizend woorden. Het zijn leuke woorden, waar mensen geen negatieve associaties bij hebben. Na die twee woorden komt een willekeurig leesteken en een willekeurig cijfer. Er zijn dus zo'n 2000 x 2000 x 10 x 10 wachtwoorden mogelijk. Dat betekent zo'n vijf tot zes miljoen mogelijkheden.' (Eigenlijk 400.000.000, - red.)'Ik zie het wachtwoord nooit zelf. Het wachtwoord wordt gemaakt door een algoritme en wordt beveiligd verzonden. Het wachtwoord staat niet in de mail zelf, maar in een beveiligde link die je aanklikt in het mailtje. Ik zie zelf niet wat er langskomt en sla de woorden ook nergens op. Ik overweeg trouwens nog of ik de mailadressen van klanten ga verwijderen.''Ja, ik heb erover nagedacht of het zonder die gegevens kan, maar ik heb de informatie nodig voor het factureren.''Ja, dat is wel lastig. Het is altijd zo dat je een service moet vertrouwen. Ik ben open over hoe alles werkt, maar ik weet ook dat niemand dat kan controleren. Ik hoop dat mensen snappen dat alles via een server werkt en dat ik niks zie of opsla.''Er zijn gratis wachtwoordgenerators op het internet, maar die leveren steeds wachtwoorden die je niet onthoudt. xy7x en dat soort dingen. Ik hoop dat als iemand betaalt voor een wachtwoord, het wachtwoord dan ook waardevoller wordt. Dat je hem daardoor niet snel meer vergeet.''Ik adviseer mensen voor verschillende websites verschillende wachtwoorden te kopen.'