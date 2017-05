FC Groningen hoopt op oefenwedstrijd tegen de gebroeders Koeman

FC Groningen-trainer Ernest Faber en zijn mannen beginnen zaterdag 1 juli aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Op zaterdag 22 juli hoopt de FC tegen Everton te spelen.

De club van de gebroeders Koeman werkt in juli een trainingsstage in Nederland af. Plaats en tijd van de oefenwedstrijd worden, indien het definitief op de agenda komt te staan, later bekendgemaakt.Ook dit jaar komt er een open dag in en om het NoordleaseStadion. Deze wordt gehouden op zondag 6 augustus. Dat is een week voor de aftrap van het nieuwe seizoen, waarvan de KNVB op dinsdag 13 juni het competitieschema publiceert.Traditioneel wordt er overigens door FC Groningen tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen getraind op sportpark De Koepel in Haren.