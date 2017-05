Ex-gegijzelde treinkaping: 'Ik werd onder schot gehouden vanwege mijn bos haar'

'Ik heb er eigenlijk nooit last van gehad.' Dat zegt George Flapper, één van de gegijzelden tijdens de treinkaping bij De Punt, dinsdag exact veertig jaar geleden.

Om negen uur 's ochtends komen negen gewapende Molukkers de trein binnen. Ze laten een deel van de passagiers gaan en gijzelen de rest. George Flapper is dan student en onderweg naar Groningen voor een tentamen wetenschapsfilosofie. 'Die reis was gepland op een uur maar duurde negentien dagen.'Flapper praat op een luchtige toon als het om de kaping gaat. 'Ik heb na de kaping samen met mijn vrouw een auto gehuurd. We zijn naar familie, vrienden en kennissen gereden. Ik heb misschien wel dertig keer mijn verhaal kunnen doen en op die manier heb ik het emotioneel verwerkt.'Volgens Flapper moeten we beseffen dat hij en de anderen niet voortdurend bang zijn in de trein. Hij komt de dagen door met lezen. Ook hebben de mannen georganiseerd dat ze om de beurt vertellen over hun vakgebied. 'Gingen een heleboel mensen erbij zitten, vragen stellen. Nou dan leer je van alles, hartstikke leuk.'In de tweede week spreekt hij met de kapingsleider. 'Ik ben misschien wel de enige Nederlander die rechtstreeks tegen de kaper gezegd heeft dat dit niet kan.' Angst kent Flapper daarbij niet.De kaping wordt na negentien dagen beeindigd. Scherpschutters beschieten de trein waarna mariniers de trein bestormen. Zes kapers en twee gegijzelden komen om. 'Ik lag al op de grond voordat ik het zelf besefte. En je zag allemaal vuur buiten.' Even is Flapper zelf nog in gevaar als een marinier denkt dat hij een Molukker is. 'Hij hield mij onder schot want ik had zo'n gigantische bos met haar. Iedereen schreeuwde: hij is geen Molukker!'Veertig jaar na dato is de kaping onderwerp van een juridische strijd. Nabestaanden van twee gedode kapers hebben de staat aansprakelijk gesteld. Volgens hen zijn de kapers geëxecuteerd door de mariniers. Ze zouden van dichtbij zijn beschoten terwijl ze al gewond en ongewapend op de grond lagen.Inmiddels is duidelijk dat de mariniers door de rechtbank gehoord zullen worden en dat er uitgebreid onderzoek komt. Flapper vindt dat goed. 'De hele Nederlandse bevolking heeft belang bij de waarheid. Als mariniers gewoon hun gang kunnen gaan en mensen zomaar neer kunnen schieten dan zijn we in een glijdende schaal naar een totalitaire staat.'Flapper heeft het niet moeilijk met wat hij heeft meegemaakt en gaat goedgehumeurd door het leven. 'Ik heb alleen een paar maanden niet met de trein gereisd. Maar ik reis nu regelmatig met de trein. Geen probleem.'Tegelijk met de treinkaping gijzelt een andere groep Molukkers de kinderen en leraren van een lagere school in Bovensmilde. De Molukse gijzelaars vragen met hun acties aandacht voor een niet ingeloste belofte van de Nederlandse regering om een eigen staat te mogen stichten.