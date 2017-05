'Provincie moet regie nemen in onafhankelijk onderzoek naar gezondheidsklachten Ter Apel'

PvdA Vlagtwedde pleit er in een motie voor dat de provincie de regie neemt in het onafhankelijke onderzoek naar de bodemgesteldheid en de gezondheidsklachten op het asielcomplex in Ter Apel.

Er is namelijk discussie over het laatste rapport van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) uit maart 2017, naar aanleiding van het hoge ziekteverzuim onder medewerkers van verschillende organisaties die op het complex werkzaam zijn.Het COA, eigenaar van de gronden, is nu bereid om een onafhankelijke commissie te benoemen die opnieuw onderzoek doet naar de aard van de gezondheidsklachten. PvdA Vlagtwedde wil dus dat de provincie hierin een leidende rol neemt. Eerder drong een meerderheid in de Provinciale Staten van Groningen daar op aan.Richart Joling, fractievoorzitter van PvdA Vlagtwedde, legt uit: 'Het is van belang dat er een zo onafhankelijk mogelijk onderzoek wordt gedaan met een zo breed mogelijk draagvlak. In dat kader is de provincie de aangewezen partij om de regie te voeren. Zodat het voor eens en altijd duidelijk gaat worden waar de gezondheidsklachten vandaan komen.'