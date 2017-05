De politie, de gemeente Bellingwedde en woningcorporatie Acantus gaan 'witte voetjes' uitdelen in Wedde, Bellingwolde en Vriescheloo.

Dit is een preventieve actie om inwoners bewust te maken van het gevaar van insluipers. Inwoners die het inbrekers gemakkelijk maken, krijgen een flyer in de vorm van een wit voetje. Op die flyer staat de waarschuwing: 'Deze schoenafdruk had van een insluiper kunnen zijn.'De actie wordt gehouden op maandagavond 29 mei. Vanaf 19.00 uur gaan de burgemeester, raadsleden, politiemensen en medewerkers van woningcorporatie Acantus op pad in de drie dorpen.