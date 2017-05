Het Groninger Landschap wil park Ekenstein overnemen

(Foto: Martin Drent/RTV Noord) (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Het park bij landgoed Ekenstein in Appingedam komt mogelijk in handen van Het Groninger Landschap. Op dit moment is de gemeente Appingedam nog eigenaar van het park, maar het onderhoud kost de gemeente te veel geld.

Het park is in 1827 aangelegd door de familie Ekenstein en kenmerkt zich door allerlei slingerpaadjes die dwars door het park lopen.



Minimaal onderhoud begin je te zien

Volgens wethouder Martien van Bostelen is het onderhoud nu op een minimaal niveau. 'Dat begin je zo langzamerhand te zien en dat is zonde. Daarom willen we het graag overdragen aan Het Groninger Landschap, dat hier weer wat moois van kan maken.'



Hoeveel geld het zou schelen als de gemeente Appingedam het onderhoud niet meer hoeft te doen, is nog onduidelijk. 'Daar doen we op dit moment onderzoek naar. Maar het is heel simpel: als het park niet meer bij ons hoort, heb je het onderhoud er ook niet meer van. En dat scheelt geld.'



Symbolisch bedrag?

Of Het Groninger Landschap het park voor een symbolisch bedrag kan overnemen, is nog niet bekend. Ook is nog onduidelijk wanneer het park overgenomen zou kunnen worden. 'Het zal geen jaren duren, maar zeker wel enkele maanden', zegt Van Bostelen.



Ook de gemeenteraad van Appingedam moet nog groen licht geven voor het plan.

Door: RTV Noord