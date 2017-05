Leen Bakker wordt broertje van Kwantum

Blokker Holding verkoopt Leen Bakker aan investeerder Gilde Equity Management, die ook eigenaar is van Kwantum. Het is niet bekend hoeveel geld wordt betaald voor het woonwarenhuis.

De overname heeft geen gevolgen voor het personeel. Leen Bakker heeft 2300 mensen in dienst en is goed voor een jaaromzet van ruim 330 miljoen euro. Het bijna honderdjarige bedrijf is sinds 1988 eigendom van Blokker.Blokker maakte vorige week bekend dat het zich volledig gaat richten op de gelijknamige winkels in huishoudelijke artikelen. De andere winkelformules worden verkocht. Naast Leen Bakker zijn dat onder meer Intertoys, Xenos en Big Bazar.Gilde Equity Management zegt ervan overtuigd te zijn dat Leen Bakker in de nabije toekomst zal blijven groeien. Daarvoor is het wel nodig de online activiteiten te versterken. Daar zal de komende tijd dan ook in worden geïnvesteerd.De ondernemingsraad van Blokker Holding is om advies gevraagd over de transactie. Verder is de verkoop nog afhankelijk van de noodzakelijke goedkeuringen op het gebied van mededinging.