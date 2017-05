Burgercomité verliest hoger beroep; herindeling Haren mag doorgaan

De provincie mag doorgaan met het herindelingsproces van Haren. Dat bevestigt de rechter in de hoger beroepszaak.

Het Burgercomité Haren had eerder al nul op het rekest gekregen van de rechter in Groningen. Daar eiste het comité dat de provincie stopt de fusie tussen de gemeenten Haren, Groningen en Ten Boer te stimuleren.Het gerechtshof vindt nu dat de eerdere rechter gelijk had.Volgens de rechter is het voor de provincie niet meer mogelijk het herindelingsadvies te herzien. De officiële procedures voor de herindeling zijn namelijk al in februari van start gegaan. Het burgercomité vond dat er sprake was van spoed. Dat vindt de rechter niet.Het burgercomité moet de kosten van het hoger beroep betalen. Dat gaat om zo'n 3.400 euro.