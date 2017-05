Dankzij gillende politiesirenes toch op tijd voor de crematie

Twee behulpzame agenten zorgden ervoor dat Willie Noordhuis (76) uit Spijk en haar vriendin ondanks een lekke band toch op tijd kwamen voor een crematie. Willie deed er nadien alles aan de desbetreffende agenten op te sporen om hen te bedanken.

Een paar weken geleden vertrokken de twee dames in de auto naar de crematie van een vriend in Assen. Maar het raken van een stoeprandje leek 'verstrekkende gevolgen' te hebben.'Onderweg maakten medeweggebruikers ons erop attent dat we een lekke band hadden', schrijft Willie. Al snel werden de vriendinnen staande gehouden door een tweetal agenten in een politiewagen. 'Die zagen ook dat er iets niet klopte.'De politieagenten escorteerden de dames naar het Centraal Station in Groningen, regelden een parkeerplek voor de auto en adviseerden hen om verder te reizen met de trein. 'We stelden teleurgesteld vast dat we niet meer op tijd zouden zijn om de crematie van onze vriend bij te wonen.''Daarop wisselden de agenten een paar blikken met elkaar en dirigeerden ons naar de politieauto', vervolgt Willie haar verhaal. 'Met blauw zwaailicht en gillende sirenes werden we 20 minuten later bij het crematorium afgezet, drie minuten voordat de plechtigheid begon.'Na afloop beseften de twee dames dat ze in alle consternatie vergeten waren de namen van hun 'redders in nood' te vragen. Een zoektocht volgde en Willie liet zelfs een intern bericht uitgaan bij de politie. Uiteindelijk kreeg ze een van de agenten - beiden heten Jeroen - aan de lijn.Willie: 'Geweldig! De politie is toch je beste vriend. Als we elkaar zien, krijgen jullie een dikke knuffel met een beste borrel. Dan gaan we er lekker voor zitten en hebben we het gezellig met zijn allen.'