Faber blikt terug: 'We moeten thuis meer brutaliteit en lef tonen'

De kruitdampen van het seizoen zijn opgetrokken bij FC Groningen. Tijd om terug te blikken met trainer Ernest Faber. 'Het was een enerverend en leerzaam seizoen. Met hoogtepunten en dieptepunten.'

Hoogtepunt was voor de Brabander het behalen van de play-offs. Lijnrecht tegenover deze prestatie staat in zijn ogen de haperende motor aan het begin van het seizoen.Faber zocht lange tijd naar de juiste balans in zijn elftal. Een moeilijke puzzel, waarbij hij wel iets extra kan gebruiken, zoals 'snelheid in iedere linie' en 'gedeeld leiderschap'. 'Al het andere is wel aanwezig. Bij gebrek aan een natuurlijke leider moet je het samen doen. Je moet karakters bij elkaar zoeken die samen de groep bij de hand nemen.''We hebben voor een bepaalde manier van spelen gekozen die veel vergt van spelers', vervolgt Faber. 'Fysiek, maar ook de manier van denken op tactisch gebied.'Deze manier stuitte niet alleen maar op juichende reacties. 'Natuurlijk heb ik zelf ook weleens twijfels. Je denkt toch na en kijkt naar je eigen visie en manier van werken', bekijkt hij het stroeve verloop van het seizoen. 'Je wilt dicht bij jezelf blijven, maar met een klein beetje bijschaven is het uiteindelijk tot resultaten gekomen.'Het behalen van de play-offs was voor Faber een positieve afsluiting van wat supporters ook wel een overgangsjaar noemen. Het inslaan van een nieuwe weg door de club. 'Het is meer een veranderingsjaar', herformuleert Faber de veranderingen binnen de FC.'Je moet als club meeveranderen om bij te kunnen blijven. Een overgangsjaar heb je geen tijd voor. Je had dezelfde doelstelling als het jaar ervoor, maar je moest het met minder doen. Achteraf hebben we het goed gedaan.'Met het veranderingsjaar achter zich, concludeert Faber dat het niet mee- of tegenviel. 'Maar ik had wel een andere verwachting. Ik wist dat er veranderd moest worden, maar had gedacht dat het sneller zou gaan. De club heeft veel successen gehad met een bepaalde manier van werken. Dan is het oncomfortabel om dat te veranderen.''Je moet er veel energie in te steken om elkaar erop te wijzen: hier hebben we voor gekozen, nu moeten we het toepassen. Dat zal met ups en downs gaan.'Binnen de selectie is Faber tevreden over de ontwikkeling van bepaalde spelers. Een overzicht:'Mimoun heeft een pad gevonden waar hij onverstoord op is blijven doorbewegen. Dat heeft geresulteerd in het scorend vermogen. Dat geldt ook voor Bryan Linssen. Hij is ook gaan scoren.''Hij kwam als nummer 10 op de rechterkant in het elftal. Dat heeft hij op het laatste moment goed ingevuld. Zoals wij dat graag willen.''De klassieke linksbuiten die meer tussen de linies is gaan spelen. Daar moet zijn kracht gaan liggen.''Een ruwe diamant die hetzelfde moet gaan doen als Mimoun. Dat hij kan voetballen weet iedereen. Hij moet in een bepaalde soberheid streven naar perfectie.''Ruben kan een van de leiders zijn richting de toekomst.''Hij is goed doorgegroeid in een andere rol als centrale verdediger. Met zijn passing en vrije trap is hij een meerwaarde voor het elftal.''Hij heeft terecht een transfer afgedwongen. Omdat hij al heel erg snel toe was aan een volgende stap.''Samir is later binnengekomen en is een van de betere spelers.': 'Hij heeft zich prima doorontwikkeld tot misschien wel een international.'Met het afgelopen seizoen als geraamte hoopt Faber nog op een aantal versterkingen deze zomer. 'In elke linie een versterking. Dat heb je nodig om een nieuwe dynamiek te krijgen. Het is noodzaak dat er om de drie jaar weer een ander elftal staat. Dan heb je het goed gedaan in de ontwikkeling van spelers.''We willen zeker nog een rechtsback, een controlerende middenvelder en een multifunctionele aanvaller met scorend vermogen en een behoorlijke snelheid. Met een bepaalde creativiteit kom je heel ver. Je hoeft niet altijd een hoog budget te hebben, maar je moet inventief zijn. Je moet vooral naar potentie kijken.'Concluderend gaat Faber genieten van zijn vakantie met een tevreden gevoel. 'Je bent begonnen met een gigantische achterstand en die hebben we ingehaald. En ik ben tevreden over spelers die zich hebben ontwikkeld.''Maar we hebben thuis te veel gelijkgespeeld, dat moet echt veel beter. Als je die brutaliteit en lef meer toont op een goede manier, dan krij g je het publiek in Groningen achter je. Dat is de twaalfde man die er net voor kan zorgen dat je een wedstrijd wél wint.''Je moet meer gebruik maken van de kansen en achterin mag het wel wat zakelijker en meedogenlozer. Het mag allemaal een tandje harder. Je wilt meer wedstrijden winnen.'