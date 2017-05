Sergio Padt aangekomen bij Nederlands elftal

(Foto: Sven Jach/ RTV Noord)

Sergio Padt is aangekomen bij Huis ter Duin in Noordwijk. De FC Groningen-keeper is voor het eerst geselecteerd voor het Nederlands elftal. 'Ik kijk ernaar uit de jongens te ontmoeten', zegt Padt.





Juichen voor Ajax

Hij kijkt uit naar de trainingen en naar morgen. Dan speelt Ajax in Stockholm de Europa League finale tegen Manchester United. 'Ik ga zeker kijken en juichen voor Ajax.'



Kans op meereizen

Naast Padt heeft bondscoach Fred Grim ook de keepers Jeroen Zoet en Jasper Cillissen opgeroepen. Aangezien er meestal drie keepers met oranje meereizen, lijkt de kans groot dat Padt bij de definitieve selectie zit.



