Provincie blij met uitspraak over Haren: 'Zagen we wel aankomen'

Op het provinciehuis is met tevredenheid gereageerd op de uitspraak van het gerechtshof over de herindeling van Haren. Gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) zegt blij te zijn dat het proces nu weer verder kan.

Dat proces is de fusie tussen de gemeenten Groningen, Ten Boer en Haren.'We zagen deze uitspraak wel aankomen', aldus Brouns. 'We hebben alle stappen heel zorgvuldig doorlopen. De uitspraak zegt eigenlijk dat een rechter niet in het wetgevingsproces kan treden.'De uitspraak heeft verder dan ook geen gevolgen voor het herindelingstraject. 'Ons advies ligt bij de minister en het is aan hem om daar een besluit over te nemen', zegt Brouns. 'We verwachten dat de minister dat ergens rond de zomer doet, zodat het dan eventueel als wetsvoorstel naar de Tweede en Eerste Kamer kan.'