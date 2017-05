Noord Vandaag: Totale metamorfose in Stad

Een jaar geleden was de binnenstad van Groningen nog een slagveld. In een rap tempo verdween de ene na de andere winkel. Maar inmiddels schijnt de zon weer in de binnenstad en is het tij gekeerd. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

Verslaggever Loek Mulder: 'De afgelopen jaren is er een totale metamorfose gaande. We hebben verschillende internationale ketens teruggekregen. Ook lokale ondernemers doen het goed en willen uitbreiden en nieuwe vestigingen beginnen.'RTV Noord ging op pad met twee Groningse studentes die blij zijn met het veranderende winkelaanbod in de stad.Tegen een 32-jarige supporter van FC Groningen is dinsdag voor de rechtbank in Leeuwarden vier maanden gevangenisstraf geëist. Drie andere FC-fans hoorden drie maanden eisen. De Groningers staan terecht wegens openlijk geweld.De 32-jarige verdachte komt uit de stad Groningen. Zijn mede-verdachten zijn een 28-jarige Stadjer, een Delfzijlster van 43 jaar en een inwoner van Hoogezand van 32 jaar. Ze waren betrokken bij rellen na de voetbalwedstrijd Heerenveen-FC Groningen op 22 februari 2015.Dat duel eindigde in 3-1. Fans van beide clubs gingen daarna met elkaar op de vuist. Er vielen drie gewonden.Ex-gegijzelde treinkaping: 'Ik werd onder schot gehouden vanwege mijn bos haar. Ik heb er eigenlijk nooit last van gehad.' Dat zegt George Flapper, één van de gegijzelden tijdens de treinkaping bij De Punt, dinsdag exact veertig jaar geleden.Om negen uur 's ochtends komen negen gewapende Molukkers de trein binnen. Ze laten een deel van de passagiers gaan en gijzelen de rest. George Flapper is dan student en onderweg naar Groningen voor een tentamen wetenschapsfilosofie. 'Die reis was gepland op een uur maar duurde negentien dagen.'- De provincie mag doorgaan met het herindelingsproces van Haren. Dat bevestigt de rechter in de hoger beroepszaak. Het comité eiste dat de provincie stopt om de fusie tussen de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer te stimuleren.- Een bijzondere klus in het Lauwersmeergebied dinsdagmiddag. Daar werden de twee zeearenden geringd die een paar weken geleden uit het ei kropen. Zeearenden zijn imposante, zeer grote roofvogels die zeer zeldzaam zijn in Nederland.- De kruitdampen van het seizoen zijn opgetrokken bij FC Groningen. Tijd om terug te blikken met trainer Ernest Faber. 'Het was een enerverend en leerzaam seizoen. Met hoogtepunten en dieptepunten.'Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.