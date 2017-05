Zuidhorn legt verbouwing voetbalkantine Aduard stil

De voetbalvereniging Aduard 2000 ligt in de clinch met de gemeente Zuidhorn over de verbouwing van de kantine en kleedruimtes. De verbouwing zou in september, dus voor het begin van het nieuwe seizoen klaar zijn, maar de gemeente heeft het werk uitgesteld.

De klus is begroot op 275.000 euro, maar volgens de voetbalvereniging blijkt er ineens dubbel zoveel nodig te zijn. Dat geld heeft de gemeente niet.Wethouder Henk Bakker belde vorige week met het slechte nieuws naar voorzitter Jacob Klaas Star van Aduard 2000. Die was verbijsterd, net als de leden die vrijdag bij elkaar kwamen voor de jaarlijkse ledenvergadering.Star: 'We waren al ver met de voorbereidingen en we konden zo aan de slag. Vrijwilligers zouden zelf flink de handen uit de mouwen steken en die hadden zelfs hun zomervakantie erop afgestemd. Dit is een flinke tegenvaller.'Wethouder Henk Bakker van Zuidhorn ontkent dat er een rekenfout is gemaakt. 'We hebben het gebouw nog eens goed bekeken en kwamen tot de conclusie dat het duurder zou uitpakken dan verwacht. Als we alle wensen willen uitvoeren dan moet er nog eens 225.000 euro extra bij. De gemeenteraad moet daar toestemming voor geven.'Voorzitter Star: 'We hoopten dat we bij het begin van het nieuwe seizoen alles voor elkaar zouden hebben, maar dat kunnen we nu wel vergeten'. Wethouder Bakker benadrukt dat de verbouwing niet van de baan is: 'We vinden dat de verbouwing moet doorgaan,maar als we alle wensen willen verwezenlijken dan gaat dat zeker niet lukken voor september. Misschien moeten we kiezen voor een soberder variant die wel op korte termijn is te realiseren.'De gemeente en de voetbalclub zitten binnenkort weer aan tafel om een oplossing te vinden.