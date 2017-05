Nieuwe lawaairegels: springkussen-festival gaat niet door

Het springkussen-festival dat op het Suikerunie terrein gehouden zou worden, gaat niet door. Dit komt door nieuwe regels van de gemeente Groningen over geluid in het Stadspark en op het Suikerunieterrein.

De organisatie zegt op Facebook: 'Helaas moet de organisatie jullie melden dat het springkussenfest 2017 niet door kan gaan. Iedereen die een ticket heeft gekocht zal netjes zijn geld retour krijgen inclusief servicekosten'Van de gemeente mogen er nog maar zestien 'geluiddagen' per jaar zijn, verdeeld over de twee locaties. Dit beleid is in gang gezet door een comité van buurtbewoners, die geluidsoverlast ervaren van de feesten die op de twee locaties worden georganiseerd.Het gemeentebestuur en de organisatie gaan in overleg om het springkussen-festival in 2018 wel door te laten gaan.