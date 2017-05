'Vliegende deuren' in het Lauwersmeergebied zijn geringd

Een bijzondere klus in het Lauwersmeergebied dinsdagmiddag. Daar werden de twee zeearenden geringd die een paar weken geleden uit het ei kropen.

Zeearenden zijn imposante, zeer grote roofvogels die zeer zeldzaam zijn in Nederland.Vanwege hun vorm en spanwijdte worden ze ook wel 'vliegende deuren' genoemd.'Het zijn indrukwekkend grote vogels', zegt boswachter Jaap Kloosterhuis. 'Deze twee zijn zelfs groter dan in eerste instantie verwacht. Hoewel de een weer groter en sterker is dan de ander.' Kloosterhuis vreest daarom dat de een ook minder kansen heeft om te overleven.Staatsbosbeheer heeft tot nu toe alle vogels die in het gebied zijn uitgevlogen weten te ringen. De afgelopen drie jaar was dat er slechts één. 'Dit zijn nummers zes en zeven. Ze worden gewogen, gemeten en geringd. Aan de hand van de maten kun je zien wat voor geslacht het is.' Dat is hier nog niet duidelijk.Zeearenden komen overigens voornamelijk voor in grote aaneengesloten natuurgebieden, zoals het Lauwersmeergebied. Maar ook het Zuidlaardermeergebied hebben ze sinds kort tot hun leefgebied gemaakt. 'Daar is een jong van een paar jaar geleden naartoe getrokken', verklaart Kloosterhuis.De twee zeearenden zijn op donderdag 18 mei uit hun ei gekropen. 'De laatste keer dat we twee jongen hadden hier, was in 2013', vertelde Kloosterhuis destijds. Staatsbosbeheer houdt ouders en jongen van een afstandje in de gaten. 'We kunnen en willen niet te dichtbij komen. Met een telescoop volgen we ze.'