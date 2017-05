Miljoen euro voor Kredietunie Westerkwartier

De provincie Groningen leent de komende tien jaar een miljoen euro aan de Kredietunie Westerkwartier. Bij de Kredietunie kunnen ondernemers in het midden- en kleinbedrijf geld lenen om vernieuwende initiatieven te financieren.

De Kredietunie is in februari van dit jaar ontstaan. Het is een initiatief van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. Leden van de Kredietunie hebben zelf al 225.000 euro ingelegd. Een deel van dat geld is inmiddels uitgeleend.Ondernemers die geld lenen, krijgen ondersteuning van ervaren ondernemers om de kans op succes te verhogen. De Kredietunie is in het leven geroepen omdat banken sinds de crisis minder gemakkelijk geld uitlenen.Volgens de provincie is de lening van een miljoen een aanvulling op het startkapitaal van de Kredietunie, waarmee de werkgelegenheid en de leefbaarheid in het Westerkwartier worden verbeterd.De Kredietunie is actief in Zuidhorn, Leek, Grootegast, Marum en Winsum.