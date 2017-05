CVW bouwt twintig wisselwoningen in Appingedam

Het Centrum Veilig Wonen (CVW) is begonnen met de bouw van twintig zogenoemde wisselwoningen in Appingedam. Daar kunnen mensen tijdelijk wonen op het moment dat hun huis wordt versterkt.

De 'logeerwoningen' komen in de wijk Opwierde Zuid, op de locatie van de voormalige basisscholen de Iemekörf en de Triangel. In die wijk moeten zo'n vijfhonderd woningen bouwkundig worden versterkt vanwege de aardbevingen.Het is de bedoeling dat de woningen er tussen de vijf en tien jaar blijven staan. Volgens wethouder Annalies Usmany worden het mooie woningen, die goed passen tussen de andere huizen die in de wijk staan. 'Maar vanwege de fundering blijven ze er niet langer dan tien jaar, het zijn echt tijdelijke woningen', aldus de wethouder.De huizen worden voorzien van meubels en inboedel. Daardoor hoeven bewoners niet met meubels en keukenapparatuur heen en weer. 'Het worden ook wel kofferwoningen genoemd. Mensen hoeven alleen een koffer met kleren en toilettas mee te nemen, ze kunnen er zo in', vertelt Usmany.In het najaar worden de eerste huizen in Opwierde Zuid versterkt. Het is de bedoeling dat volgend jaar meer tijdelijke woningen worden gebouwd in Appingedam, als de versterking eenmaal op gang is gekomen.