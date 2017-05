Nieuw schadeprotocol is stap dichterbij

Het Gasberaad, de Groninger Bodem Beweging, de provincie en de twaalf aardbevingsgemeenten zijn het eens over de uitgangspunten waaraan een nieuw schadeprotocol moet voldoen.

Die uitgangspunten moeten onderdeel worden van de aanpak van alle problemen die aan de aardgaswinning gerelateerd zijn in Groningen.De maatschappelijke en bestuurlijke organisatie hebben afgesproken dat de basis van het nieuwe schadeprotocol uit vier pijlers gaat bestaan. Die moeten voor maatschappelijk draagvlak van het protocol zorgen.De vier pijlers moeten zorgen voor een ander manier van schadebepaling. Dit betekent dat gedupeerden vanuit een basis van vertrouwen worden benaderd. Bij twijfel wordt in het voordeel van de gedupeerde geoordeeld.De NAM is en blijft aansprakelijk, maar de Rijksoverheid staat garant voor de financiering. Inwoners van het gebied mogen nooit het slachtoffer worden van financiële discussies.De NAM moet ook schade vergoeden die zonder de gaswinning waarschijnlijk niet was ontstaan. Als er een vermoeden is dat schade te maken heeft met de gaswinning, moet er minder moeilijk worden gedaan over de bewijsvoering daarvan.Iedereen met schade door gaswinning is een gedupeerde, en moet ook als gedupeerdebehandeld worden. Er moet een einde komen aan de ongelijke positie tussen gedupeerden en het ministerie van Economische Zaken (EZ) en de NAM.De Rijksoverheid moet haar zorgplicht naar de gedupeerden nakomen. Er moet gewerkt worden vanuit vertrouwen naar de inwoner.De inrichting, het proces en de uitvoering van de schadeafhandeling worden helemaal onafhankelijk van de NAM en EZ uitgevoerd.Dick Kleijer (GBB): 'Nu weten EZ en Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders hoe ze kleur moeten bekennen om maatschappelijk draagvlak te verkrijgen in dit gebied. Het overleg met Alders hierover zal een uitdagende zijn.'