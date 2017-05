Gemeente wil meewerken aan zonnepark vuilstort Usquert

De gemeente Eemsmond staat positief tegenover de plannen voor een zonnepark op de voormalige vuilstort in Usquert. Het college wil graag meewerken aan verder onderzoek of de aanleg van het park haalbaar is.

Vuilverwerkingsbedrijf Usquert is met het idee gekomen om op de bult zonnepanelen te plaatsen. De vuilstort wordt al enkele jaren niet meer gebruikt en op korte termijn afgedicht.Tijdens de Raadsvergadering afgelopen donderdag kwam het plan al even aan de orde. Gemeentebelangen was toen kritisch, die wil de optie openhouden om de bult te gebruiken voor recreatie: de Kardingebult 2.0. Dan staan zonnepanelen alleen maar in de weg.Wethouder Harrie Sienot wil die optie ook nog openhouden. 'De provincie gaat hier uiteindelijk over. We zullen zeker vragen of daar mogelijkheden voor zijn. Maar vooralsnog ligt er een plan voor zonnepanelen, waar we goed naar kijken.'Een van de eisen van de gemeente Eemsmond is dat omwonenden moeten profiteren van het zonnepark. De opgewekte energie moet naar omwonenden en het dichtstbijzijnde dorp gaan.Het vuilverwerkingsbedrijf laat eerst nog aanvullend onderzoek doen naar de aanleg van het zonnepark. Vervolgens moeten de vergunningen worden aangevraagd. Als zowel de gemeente als de provincie groen licht geven voor het plan, zal het zonnepark in 2018 gebouwd kunnen worden.