Extra investering in Beerta met geld van deal met COA

De gemeente Oldambt wil een deel van het geld uit de deal met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) investeren in Beerta.

Gisteren lekte al uit dat er overeenstemming was bereikt tussen de gemeente en het COA over het verwijderen van de noodopvang bij het dorp. Nu zijn ook de details van de deal bekend.Het COA betaalt een 'boete' van 300.000 euro voor te laat verwijderen van de noodopvang en uiterlijk 30 november moet het terrein schoon zijn opgeleverd. Daar staan nu in totaal nog 800 units. 500 units worden zo spoedig mogelijk verwijderd. De overige 300 krijgen na de zomer een nieuwe bestemming.Burgemeester Pieter Smit: 'Ik ben blij dat we nieuwe afspraken kunnen maken met het COA en in goed overleg met het dorp. De borden op het terrein zijn vandaag al verwijderd en dat is de eerste stap in het opschonen van het terrein.'De gemeente is van plan om een deel van dit bedrag te investeren in Beerta en omgeving, als hier goede voorstellen voor worden ingediend. Burgemeester Smit: 'Het is niet meer dan logisch dat de inwoners van Beerta hun voordeel kunnen doen met het geldbedrag. We blijven in contact met de inwoners voor een goed plan voor het gebied.'