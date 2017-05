Fietsersbond Haren: 'Fietser geen koning op Fietsroute plus'

(Foto: Flickr/Shirley de Jong (Creative Commons))

De Fietsersbond Haren is niet te spreken over de gemeentelijke plannen voor de fietsroute Kerklaan. Volgens de bond is het ontwerp van de route het etiket "Fietsroute plus' niet waardig.

Breekpunt

Breekpunt in het overleg met de gemeente is voor de Fietsersbond het kruispunt Kerklaan- Prof.DR. Schoutelaan. Hier moeten volgens het ontwerp fietsers voorrang verlenen aan auto's en dat is in strijd met de principes van een Fietsroute plus volgens de bond. Op zo'n route horen voorrang voor fietsers en fietscomfort het belangrijkst te zijn.



Subsidie

De Fietserbond vindt dat de subsidie van 872.000 euro van de provincie Groningen voor de Fietsroute plus niet juist besteed wordt. De bond trekt daarover binnenkort bij het provinciebestuur aan de bel.



