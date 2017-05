Inspectie: Veenkade heeft zorg op orde

Woonzorg- en revalidatiecentrum Veenkade in Veendam heeft de zaken op orde. Dat staat in een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

De inspectie concludeert dat de instelling geheel of gedeeltelijk voldoet op de onderzochte punten. Bij Veenkade stierven in korte tijd twee mensen. De families maakten daarvan melding bij de IGZ.In de zomer van 2016 overleed de 28-jarige Everdiena Rooske uit Tynaarlo bij Veenkade. De jonge vrouw was opgenomen op de revalidatieafdeling. Volgens haar vader maakte de instelling fouten bij de behandeling.Bij de overplaatsing vanuit het UMCG naar Veenkade ontbrak 'belangrijke informatie', erkende de instelling na eigen onderzoek. Het woonzorg- en revalidatiecentrum is in gesprek met het ziekenhuis om de overdracht van zorg kwalitatief verder te verbeteren.In december werd de 85-jarige Cor Penning uit Annen zwaar mishandeld. Een dementerende kamergenoot sloeg het slachtoffer met een ijzeren staaf van een rolstoel. De kamergenoot was drie dagen eerder op de kamer van Penning geplaatst na een spoedopname, omdat de man niet langer thuis kon wonen.Twee weken na de mishandeling overleed Penning aan zijn verwondingen. Volgens Veenkade was sprake van een inschattingsfout.Zorggroep Meander waar Veenkade onder valt, stelde in opdracht van de inspectie eerst zelf onderzoek in naar de gebeurtenissen en maakte een plan om herhaling te voorkomen. Volgens de inspectie is dat een gebruikelijke procedure.Na het eigen onderzoek van Zorggroep Meander bezocht de inspectie Veenkade twee dagen lang om zelf de kwaliteit van zorg te beoordelen. Inspecteurs spraken met cliënten, medewerkers en het management. Ook werden dossiers en andere documenten bekeken.Veenkade heeft de zaken op orde, maar op sommige punten is volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg ruimte voor verbetering. 'Er wordt geleerd van fouten. Hier kan een verdere verbeterslag in gemaakt worden', aldus het inspectierapport. 'Veenkade is zich daarvan bewust en werkt daar hard aan.'Bij de redactie van RTV Noord is een derde incident bij Veenkade bekend. De nabestaanden van een 73-jarige vrouw hebben ook twijfels over de kwaliteit van zorg. Zij horen volgende week wat het onderzoek door Zorggroep Meander zelf naar de dood van deze vrouw heeft opgeleverd.