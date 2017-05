Wethouder moet raad beter informeren over bouwplannen Schiermonnikoog

Het merendeel van de raad op Schiermonnikoog draagt het college op in het vervolg alle bouwplannen die afwijken van het bestemmingsplan en impact hebben op de omgeving voor te leggen aan de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) en de gemeenteraad.

Een aantal partijen vindt dat het college een aantal vergunningen heeft afgegeven die tot discussie leidden omdat deze projecten niet passen op Schiermonnikoog en het bestemmingsplan. Het college maakt dan gebruikt van de zogeheten kruimelgevallenregelingen.



Als voorbeeld noemen de partijen het politiebureau en de recreatiewoningen aan de Badweg. Onlangs stond de bouw van een nieuw appartementencomplex aan de Reeweg ter discussie.



Initiatiefvoorstel

De fractie Christelijke Groepering Schiermonnikoog kwam een initiatiefvoorstel waarin het college werdt opgedragen om bouwprojecten die afwijken van het bestemmingsplan voor te leggen aan de raad en commissie RO. Dit voorstel kreeg steun van Schiermonnikoogs Belang, Democraten Schiermonnikoog 2010 (DS10). Ons Belang was tegen.



Discussie

Coalitiepartijen Ons Belang en Democraten Schiermonnikoog 2010 stonden in de discussie lijnrecht tegenover elkaar.



Tegen de wet

'Deze bouwprojecten voldoen wel aan het bestemmingsplan', vertelt Harm Carrette van Ons Belang. Hij vindt dat de bevoegdheden voor het wel of niet laten doorgaan van dit soort bouwprojecten bij het college ligt en niet bij de raad. Ons Belang is teleurgesteld dat DS10 hen niet steunt in de discussie. 'Ook is deze beslissing tegen de wet'.



Marijke Rupert Simons van DS10 is het niet eens met de kritiek: 'Wij vinden dat bij grote projecten de raad goed geïnformeerd moet worden.'



Reactie wethouder

Dit college heeft geen enkele intentie om de raad buiten te sluiten. Integendeel' vertelt wethouder Willem Meerdink (Ons Belang). Hij is teleurgesteld dat de raad het initiatiefvoorstel heeft aangenomen en vindt dat dit besluit tegen de wet is.



Wethouder Meerdink ziet weinig mogelijkheden om alle bouwplannen die afwijken van het bestemmingsplan voor te leggen aan de raad. En vindt dat de raad een het bestemmingsplan moet aanpassen als ze meer zeggenschap willen.



Woensdag komt het college met een officiële reactie. De wethouder wil bekijken of dit initiatiefvoorstel wel uitvoerbaar is.

Door: Jeroen Berkenbosch