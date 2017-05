School krijgt geld van gemeente om van zwakke stempel af te komen

Het afgelopen schooljaar is basisschool Yn de Mande op Schiermonnikoog door de inspectie als 'zwak' beoordeeld. Een interim-directeur is aangesteld, om de enige school van het eiland, weer op het juiste niveau te brengen. De gemeente is gevraagd financieel bij te dragen.

De afgelopen maanden heeft de basischool stappen voorwaarts gemaakt. De inspectie heeft in januari laten weten dat de school weer op de goede weg is en vooruitgang te zien. Er is meer rust en structuur op school. Maar de inspectie vindt dat de huidige situatie nog broos is.Om het werk van de interim-directeur door te zetten is geld nodig van de gemeente. Dat is niet gebruikelijk. De wethouder is zich hiervan bewust. De gemeentelijke overheid mag en moet in principe geen geldelijke bijdrage leveren aan een onderwijsinstelling laat de gemeente weten. Maar de situatie van Schiermonnikoog is bijzonder en daarom moet er volgens de gemeente een uitzondering voor gemaakt worden.De basisschool is de enige basisschool op het eiland en is daarmee direct van invloed op de leefbaarheid op het eiland. De kwaliteit is daarbij een belangrijk aspect volgens de gemeente. Een zwakke school kan invloed hebben op de keuze van jonge gezinnen zich hier op het eiland te vestigen.De interim-directeur wordt ingehuurd via een bureau. Om het contract tot juli 2018 te verlengen stelt de gemeente een bedrag van 49.500 euro beschikbaar.