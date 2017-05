De documentaire Pekels Goud komt naar de mensen toe. Inwoners van Pekela hebben de mogelijkheid om de film te kijken op een locatie die zij zelf moeten regelen.

Pekels Goud is een filmproject van de gemeente Pekela. Het wordt samen met de inwoners geproduceerd en heeft professionele begeleiding. Het project is een reactie op de negatieve aandacht die Pekela de afgelopen jaren heeft gekregen in landelijke media. Vooral het beeld dat werd geschetst in een uitzending van de EO, wekte de woede van Pekela.Burgemeester Jaap Kuin van Pekela: 'Ik wil alle Pekelders persoonlijk uitnodigen om 'Pekels Goud: de eindfilm' te bekijken. Het is een geweldige productie geworden en het geeft het eerlijke verhaal van Pekela weer. Een verhaal waar je als Pekelder trots op kunt zijn.'De aftrap van de campagne is op zaterdag 10 juni tijdens de Schutsemarkt in Nieuwe Pekela. Burgemeester Kuin zal de eindfilm starten.Inwoners van Pekela die willen dat Pekels Goud naar hen toekomt, kunnen een webformulier invullen op deze site. Daar staan ook een aantal voorwaarden waar men aan moet voldoen.