Kou uit de lucht tussen Pekela en COA, nu tijd voor zaken

De lucht is geklaard tussen het gemeentebestuur van Pekela en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Beide partijen hebben afgelopen week 'een goed gesprek' met elkaar gehad.

Het COA overviel Pekela een dag voor Koningsdag met het besluit dat het asielzoekerscentrum in Oude Pekela zou sluiten. Dat besluit viel burgemeester Jaap Kuin rauw op zijn dak. Het verzoeningsgesprek heeft volgens Kuin geholpen om de verhoudingen te herstellen.'Het besluit over de sluiting blijft staan', zegt Kuin. 'Hier hadden ze nog een kortlopend contract en dit was dus een makkelijke oplossing. Maar ze hebben niet goed nagedacht over het moment en de overvaltactiek. Dat erkent het COA ook.'Kuin heeft de Pekelder gemeenteraad dinsdag bijgepraat over de stand van zaken. Daarbij vertelde hij ook waarom het besluit om het azc te sluiten als een extra grote verrassing kwam. Pekela was namelijk met het COA in gesprek over de ongebruikte units van de noodopvang in Beerta. Die zouden naar Pekela verhuizen.'De infrastructuur ligt hier namelijk al, alleen hebben de gebouwen hun beste tijd gehad', aldus Kuin over het azc in Oude Pekela. 'De units uit Beerta konden hier zo naar toe. Dat zijn allemaal nieuwe, soms zelfs ongebruikte units. We waren al bijna zover.'Die units van de noodopvang bij Beerta staan sinds oktober leeg en hadden eigenlijk al weg moeten zijn. Dat kreeg het COA niet voor elkaar. Daarmee schond het COA de gemaakte afspraken over de ontmanteling van de opvang. Als 'boete' betaalt het COA de gemeente Oldambt drie ton.Voor Pekela is het nu ook tijd voor zaken. De gemeente heeft een claim neergelegd bij het COA van om en nabij een miljoen euro. Onder meer omdat het COA een aantal contractuele verplichtingen heeft tot en met 2020.'We gaan op korte termijn weer in gesprek met het COA over deze claim', zegt Kuin. Hij verwacht voor de zomer tot een akkoord te komen. 'En als ik zie hoe snel ze er met Oldambt uit zijn gekomen, dan heb ik daar alle vertrouwen in', besluit de burgervader met een knipoog.