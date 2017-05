Zwembad krijgt langgewenste glijbaan

(Foto: NLG de Dunatter / Facebook)

Zwembad de Dúnatter op Schiermonnikoog krijgt eindelijk een glijbaan. Hiermee gaat een jarenlange wens van het dorp in vervulling.

De vorige zwembad exploitant Conegroup zou er één in 2014 bouwen. Maar dat gebeurde niet. In 2015 is de Conegroup overgenomen door Nederlandse Leisure Groep (NLG).



Duit in het zakje

NLG ziet wel wat in een nieuwe glijbaan maar heeft daar niet genoeg geld voor. Na overleg is besloten dat de gemeente voor de speelvoorziening een investeringskrediet beschikbaar stelt. De exploitant betaald de lening in 9 jaren terug.



De glijbaan komt bij het springkussen. Ook wordt er geïnvesteerd door de gemeente in nieuwe speeltoestellen. De glijbaan kost 50.000 euro en de speeltoestellen 25.000 euro.

Door: Jeroen Berkenbosch Correctie melden