'Elke aanrijding met fietsers is er een te veel'

Het is een haast onophoudelijke stroom aan wensen dinsdagavond tijdens een hoorzitting over verkeersveiligheid op het stadhuis van Groningen.

Bijna drie uur lang luisteren raadsleden naar bewonersorganisaties die mogen aangevenwelke drie verkeerssituaties in hun wijk het meest onveilig zijn. Daaraan voorafgaand gaven stadjers via Facebook en Twitter al massaal aan welke plekken zij verbeterd willen zien.Veel wijken blijken dezelfde soort problemen te hebben, zoals te hard rijders, chaotische parkeertaferelen, onoverzichtelijke situaties voor kinderen en gevaarlijke rotondes. De meest gehoorde oplossing voor veel situaties: maak een 30 km-zone van onze straat en handhaaf die snelheid dan ook. Maar dat is een utopie, bevestigt raadslid Sebastiaan Ruddijs van de Partij van de Arbeid: 'Als we al die stukken gaan aanpassen heb je echt miljoenen nodig.'Hier en daar komen er meer onorthodoxe oplossingen boven drijven. Zo oppert het wijkcomité Helpman de invoering van een schoolbus om de parkeerchaos bij de Groningse Schoolvereniging tegen te gaan. Wijkvereniging Tuinwijk heeft een soortgelijk idee: laat leerlingen van de scholen daar met het openbaar vervoer gaan.Langere oversteektijden voor voetgangers wordt ook genoemd; dat is veiliger en het maakt de route voor doorgaand autoverkeer ook nog eens minder aantrekkelijk. Verder zouden ouderwetse oranje knipperende bollen de zichtbaarheid van een oversteekplaats vergroten en kunnen buurten flitspalen leasen. Ruddijs: 'Het zijn echt dingen waar we wat mee kunnen.'Vraag is nu wat er met alle klachten over onveilige plekken gebeurt. Vooraf waarschuwde de raad al dat er weinig geld klaarligt voor oplossingen. PVDA-raadslid Sebastiaan Ruddijs: 'We probeerden nu los van het geld op een creatieve manier iets extra's te doen.'Ada de Jager van Wijkcomité Helpman wijst de raadsleden erop dat ze zelf over het budget gaan en dat er dus maar wat geld bij moet. 'Ik ga ervan uit dat we hier niet voor Jan met de korte achternaam zitten.'Komend najaar komt er een politiek debat over wat er met de klachten en oplossingen gedaan kan worden.