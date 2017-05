Onderzoek RUG: Kleuters kunnen eerder leren hoe anderen denken

(Foto: Flickr/Bibliotheek Kortrijk (Creative Commons))

Volwassenen zouden veel meer resultaat kunnen halen uit onderhandelingen als ze op jonge leeftijd beter leren zich in te leven in anderen.

Dat stellen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze deden onderzoek naar Theory of Mind: het vermogen om te bedenken wat anderen denken. Kleuters kunnen dit nog niet, dit leer je tussen je vijfde en achtste levensjaar. Maar door middel van twee trainingen van niet meer dan drie kwartier blijkt het een vijfjarige al aan te leren. Van die vaardigheid hebben ze hun hele leven profijt.



Verwarring over cadeautje

Zo'n honderd Groningse kleuters kregen verhaaltjes te zien waarover ze vragen moesten beantwoorden. Bijvoorbeeld het verhaal waarin een moeder haar zoontje wil verrassen voor zijn verjaardag met een hond. Ze vertelt hem dat hij een basketbal krijgt. De jongen heeft per ongeluk het hondje al gezien, maar dat weet de moeder niet. De vraag aan de kleuters: Oma vraagt wat de zoon denkt te krijgen op zijn verjaardag. Wat zegt mama?



Hoogleraar Rineke Verbrugge: 'Voor de training zeiden de kinderen het fout. Dan zeggen ze wat het kind echt heeft gezien. Na de training zeiden ze het goed, namelijk: wat de moeder dacht dat het kind dacht dat het zou krijgen.' Vooral kinderen die uitleg kregen over wat ze fout deden scoorden na de training beter: niet dertig maar zeventig procent deed het goed.



Helpt tegen pesten

Volgens Verbrugge is het belangrijk dat kinderen veel beter leren te bedenken wat anderen denken. 'Ze kunnen in sociale omstandigheden makkelijker met anderen omgaan, zoals bij teamwork. Maar ook bij het ontdekken of iemand anders tegen je liegt.' Ook anti-pestprogramma's op school zouden meer kans van slagen hebben als kinderen Theory of Mind beheersen.



Voordeel op huizenmarkt

Voor volwassenen is het belang misschien nog wel groter. Volgens Verbrugge laten die nogal wat steken vallen. 'Je ziet vaak bij volwassenen dat ze dingen laten liggen in onderhandelingen. Ze kunnen het beter doen als ze meer zouden nadenken over wat de ander zijn belangen zijn. Daar zou je mensen veel meer in moeten trainen.'



Ze geeft als voorbeeld de koop van een huis. Daarbij moet de koper niet vertellen dat hij het huis dolgraag wil hebben en ook een bak geld heeft klaarliggen. De verkoper kan beter niet vertellen dat hij haast heeft, omdat het volgende huis al is gekocht. Verbrugge: 'En als de koper daar toch achter komt kan het weer handig zijn om dat nog niet te laten weten.'



Herkenbaar

Dat kleine kinderen het nog niet beheersen levert overigens vaak grappige situaties op. Denk aan de peuters die verstoppertje spelen door hun handen voor hun ogen te houden. Ze denken: als ik niemand zie, ziet niemand mij. Of aan de kleuter die ontkent dat hij een chocolaatje van de schaal heeft gepakt. Hij kan wel daar wel over liegen, maar zal gewoon antwoord geven als de ouder vraagt of het chocolaatje lekker was.

Door: Eva Hulscher Correctie melden