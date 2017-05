PPG-topman: 'Akzo is nog steeds heel defensief'

PPG-topman Michael McGarry vindt dat minister Henk Kamp 'slecht presterende bedrijven niet moet beschermen'. Hij doelt daarmee op Kamps uitspraken over de poging van PPG om AkzoNobel over te nemen.

Het Amerikaanse verfconcern PPG deed tot nu toe meerdere keren een bod op AkzoNobel. Telkens stuitte het op een volmondig 'nee'. AkzoNobel en PPG hebben beiden een vestiging in Farmsum.McGarry is niet blij met de houding van de Nederlandse verf- en lakkenfabrikant. 'Je ziet dat Akzo nog steeds heel defensief is. Ze heeft meer tijd in de rechtbank doorgebracht dan ze met ons hebben gepraat', zegt hij tegen het Algemeen Dagblad.'Dat laatste zou veel productiever zijn. Samen staan we sterker. Maar in plaats daarvan hebben ze een vijandige houding aangenomen.'McGarry zegt dat PPG nog geen besluit heeft genomen om het bestuur van AkzoNobel te omzeilen en meteen te onderhandelen met de aandeelhouders over een overname.'Als we doorgaan, komt er geen vijandig, maar een vriendelijk voorstel richting de aandeelhouders', nuanceert hij de noemer 'vijandelijke overname' die boven deze stap hangt. 'Er is alleen vijandelijkheid tussen Akzo en de aandeelhouders.'