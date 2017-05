Vermist: Waar is Sameera Eid (17) uit Leek?

De politie is op zoek naar de 17-jarige Sameera Eid uit Leek. Het meisje is inmiddels acht dagen vermist.

'Het is niet bekend welke kleding Sameera op het moment van haar vermissing droeg', meldt de politie in het opsporingsbericht . 'Over het algemeen kleedt zij zich in Gothic-stijl en draagt zij overwegend zwarte kleding.' Dagblad van het Noorden meldt dat Sameera tot haar vermissing in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Drachten verbleef. Daarvoor zat ze in Het Poortje in Groningen.