Giftige alg legt oester- en kokkelvangst stil

In de Waddenzee tussen Lauwersoog en Schiermonnikoog geldt een tijdelijk vangstverbod voor schelpdieren. Bij controles in zee zijn algen gevonden die gif produceren.

Het gif is niet in de schelpdieren aangetroffen, meldt Omrop Fryslân . Maar voor de zekerheid ligt de vangst stil. 'Dat is wel jammer. Maar we gingen al naar het einde van het seizoen, dus de schade is te overzien', zegt visser Jaap Vegter uit Lauwersoog. 'Als je helemaal aangewezen bent op oesters of kokkels, dan moet je op zoek naar een stukje Waddenzee waar de alg nog niet is aangetroffen.'De algen ontstaan bij warm en stil weer. 'Nu waait het weer lekker op het wad, dus ik denk dat ze snel verdwijnen.' Naar verwachting kan er over één à twee weken weer worden gevist.Vegter vindt het goed dat er een vangsverbod geldt. 'Je moet in verband met de voedselveiligheid heel erg secuur zijn op zulke dingen. Daarom staan we ook volledig achter dit soort maatregelen.'Recreanten kunnen de schelpdieren die ze op het Wad vinden, ook beter gewoon laten liggen, zegt Vegter. Het tijdelijk vangverbod geldt ook voor een deel van de Noordzee.