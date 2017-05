Ajax-fans: 'Vliegen via Eelde is goedkoper en lekker rustig'

'We wonen in Hoorn, maar op Schiphol waren de prijzen te hoog. Dus zijn we om half vijf opgestaan en nu zijn we hier.' Henco en Jolina Petersen staan woensdagmorgen rond half acht in Ajax-tenue op Groningen Airport Eelde.

Het echtpaar vliegt vanaf Eelde met de internationale 'hub' Kopenhagen naar Örebro. Vanaf daar is het nog twee uur rijden naar Stockholm, waar Ajax en Manchester woensdagavond strijden in de finale van de Europa League.De Petersens zijn echte Ajax-fans. 'We hebben elkaar leren kennen bij wedstrijden van Ajax. We zijn getrouwd, hebben een zoontje en nu deze finale', straalt Henco. 'De reis via Eelde is niet goedkoop, maar de prijs is acceptabel. Voor een finale betaal je nu eenmaal een bepaalde prijs.' Henco wil wel vertellen hoeveel ze hebben betaald, maar Jolina schudt driftig haar hoofd. 'Na de wedstrijd gaan we gelijk terug naar de luchthaven. Morgenochtend rond zes uur stappen we in het vliegtuig naar Eelde en dan zijn we morgenmiddag weer bij onze zoon', vertelt Henco.Op Groningen Airport Eelde staat ook Ajax-fan Eddy Gravemaker uit Lelystad. 'Eelde is de makkelijkste optie voor ons. Het is in ieder geval minder druk dan op Schiphol. Dit was ook het goedkoopst.' Gravemaker wil wel verklappen hoeveel hij heeft betaald: 'Driehonderd euro.'Henco Petersen en Eddy Gravemaker hebben alle vertrouwen in Ajax. 'Normaal schat ik de kans 70-30 voor Manchester, maar die ploeg is de laatste wedstrijden niet in goeden doen. Nu is de verhouding 50-50', denkt Petersen. Gravemaker vindt het noodzakelijk dat er woensdagavond een minuut stilte wordt gehouden in verband met de aanslag in Manchester maandagavond. 'Maar daarna moeten we wel winnen', vindt hij.Opvallende details: Vandaag is het precies 22 jaar geleden dat Ajax de Champions League won en vandaag is het ook precies veertien maanden geleden dat 'nummer 14' Johan Cruijff overleed.