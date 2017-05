Spoor gestolen lokscooter leidt naar jeugdbende

Een lokscooter heeft maandag 15 mei geleid tot de aanhouding van zes verdachten. Dat meldt de politie woensdag. De verdachten maken deel uit van een jeugdbende in de wijk Paddepoel.

In de achtertuin

De scooter werd in de nacht van 14 op 15 mei gestolen vanaf het Wielewaalplein. Na wat omzwervingen werd hij uiteindelijk maandagavond in de achtertuin van een woning aan de Steenbokstraat aangetroffen. Toen agenten bij de woning kwamen stonden de zes in de tuin. Zij werden aangehouden. Drie verdachten (15, 13 en 15 jaar) werden op woensdag 17 mei in vrijheid gesteld, de andere drie (16, 18 en 40 jaar) een dag later.



Heling

Uit onderzoek bleek dat de 40-jarige zich schuldig maakte aan heling. Bij de woning werden nog vier scooters aangetroffen. Deze werden in beslag genomen. De politie onderzoekt of de scooters zijn gestolen. Er wordt proces-verbaal tegen de verdachten opgemaakt.



Jeugdbende

Volgens de politie vormt de jeugdbende een hardnekkig probleem in de wijk. ´Ondanks aanhoudingen en de inzet van onder meer politie, gemeente en wij-teams passen de jongeren hun gedrag maar nauwelijks aan. Ze hebben allemaal contact en leren elkaar hoe je een scooter kunt stelen. Net als vorig jaar wordt er voorlopig extra gesurveilleerd en worden er gerichte verkeerscontroles gehouden.´

