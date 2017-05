Woede om annuleren springkussen-festival: 'Alles wat leuk is wordt verboden'

De tweede editie van het Springkussenfest in het Stadspark in Groningen gaat niet door. Het festival waarbij volwassenen weer eens als kinderen kunnen losgaan op springkussens, is afgelast vanwege de nieuwe lawaairegels van de gemeente Groningen. 'En bedankt.'

Veel Groningers zijn teleurgesteld, blijkt uit de reacties onder ons Facebookbericht . 'Wat ontzettend jammer, dit leek me geweldig', zegt Amanda Tuma en ook Annette Bovenschrage vindt het jammer. 'Alles wat leuk is wordt verboden. Ik mis de vorige burgemeester.'Anderen zijn boos over de beslissing van de gemeente en zien dit festival als het zoveelste feest dat wordt aangepast of afgelast. 'Het zal ook weer eens niet. 5 mei Bernoulliplein traditie ging ook al niet door', aldus Freddy Beekhuis. 'Dit komt me bekend voor van Koningsnacht, daar had de gemeente ook wat extra regels. Jammer voor een echte studentenstad', zegt Frank Arkema.Volgens de gemeente ervaren de omwonenden van het Stadspark geluidsoverlast van de feesten en festivals in het park en daarom zijn er nieuwe lawaairegels. Verdeeld over het Suikerunieterrein en het Stadspark mogen er nog zestien 'geluiddagen' zijn en het springkussenfestival valt daar dit jaar buiten. 'Zestien lawaaidagen. Zo blijft er weinig over', zegt Dave Jongen.Kijkend naar de reacties hebben de Groningers geen goed woord over voor de klagende buurtbewoners. 'Wat mankeert die omwonenden om bij een park te gaan wonen dat al sinds jaar en dag bekend staat als festivalterrein', vraagt Jan Venema zich af. 'Wel midden in een stad willen wonen, maar een beetje lawaai is te veel? Als je rust wil ga je toch lekker in een hutje op de hei wonen', zegt Michelle Mennega.Hoewel veel Groningers boos en teleurgesteld zijn, zoeken sommigen ook naar een oplossing. 'Kunnen we het aantal geproduceerde decibel niet verlagen door de muziek minder hard te zetten?', oppert Marjolijn Winter. Kacama Ensing komt met het idee van een nieuwe locatie voor festivals zoals het Springkussenfest. 'Dan wordt het tijd dat de gemeente nog een festivalterrein gaat creëren.'Harry Drenth nodigt de festivalgangers zelfs uit bij hem thuis. 'Op ons recreatiepark zijn jullie van harte welkom, zal geweldig zijn voor de kinderen.' Hij lijkt echter niet op de hoogte dat de springkussens bedoeld zijn voor volwassenen en staat hier niet alleen in. 'En nu nemen ze de kinderen dit af. Ik snap hier helemaal niets van', zegt Steffan Gubbels.Voor dit jaar zijn de oplossingen te laat, maar voor het Springkussenfest 2018 gaan het gemeentebestuur en de organisatie met elkaar in overleg.