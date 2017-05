UMCG start publieksonderzoek naar kwaliteit palliatieve zorg

Het UMCG is benieuwd naar de mening van Nederlanders over de kwaliteit van palliatieve zorg.

Palliatieve zorg is de zorg in de laatste fase van het leven van patiënten die ernstig ziek zijn en voor wie geen genezing meer mogelijk is. Deze zorg is er vooral op gericht de kwaliteit van het leven zo goed mogelijk te houden.Het publieksonderzoek moet uitwijzen wat de Nederlanders de belangrijkste aspecten vinden in deze zorg tijdens de laatste levensfase. Iedereen kan tot 1 augustus 2017 meedoen aan het onderzoek via de website www.uwmeningoverpalliatievezorg.nl