Politie vindt bij toeval projectiel bij woningbrand (update)

(Foto: Huisman Media)

Bij de brand in een huis aan de Scheepshellingstraat in Oude Pekela is woensdagmorgen bij toeval een projectiel gevonden. Het gaat vermoedelijk om een granaat.





Geen gevaar

De Explosieven Opruimingsdienst werd op de hoogte gesteld. Na bestudering van fotomateriaal bleek er geen sprake van acuut gevaar.



Het projectiel is gevonden in een woning naast het huis waar de brand woedde. De politie ging daar naar binnen om te kijken of er nog iemand aanwezig was.

Door: RTV Noord Correctie melden