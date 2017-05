Gulle gevers bezorgen Karien een nieuwe handbike

(Foto: RTV Noord)

Ze kan weer zelf de stad in én meedoen aan de Handbike Battle in Oostenrijk. En dat dankzij een paar gulle gevers. Karien van Wieren krijgt een nieuwe handbike nadat haar eigen afgelopen weekend was gestolen.

Grote verontwaardiging

De diefstal van de fiets, die aan een lantaarnpaal was vastgemaakt aan de Verzetsstrijderslaan in Stad, veroorzaakte grote verontwaardiging op social media. Meer dan vijftienduizend keer werd het berichtje van Karien over de diefstal van haar handbike gedeeld.



Dankzij de gemeente Groningen, Medipoint en Double Point in Gouda krijgt ze volgende week donderdag een fonkelnieuwe handbike.



